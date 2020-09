Jornalista português galardoado pelo Banco Central de Timor-Leste

Hoje às 12:47 Facebook

O Banco Central de Timor-Leste atribuiu os seus prémios anuais de excelência ao Banco Nacional Ultramarino (BNU) e ao jornalista António Sampaio, delegado da Lusa em Díli.

Segundo a agência de notícias timorense Tatoli, no âmbito das celebrações do aniversário da instituição, o Banco Central Timor-Leste atribuiu o prémio a António Sampaio na categoria de media e ao banco do grupo português Caixa Geral de Depósitos (CGD) na categoria de instituição financeira.

O presidente da comissão que atribuiu os prémios, o vice-governador Venâncio Maria Alves, explica que foi decidido, este ano, atribuir um dos prémios anuais da instituição ao jornalista português, pela sua "contribuição excelente em escrever notícias simples, informativas e referir claramente as fontes de informação" nos seus conteúdos, o que "pode influenciar e facilitar a compreensão pública, o desenvolvimento dos setores financeiros e a inclusão financeira em Timor-Leste".

