José Cesário preocupado com a desvalorização das comunidades

Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O deputado social-democrata eleito pelo círculo da Fora da Europa, José Cesário, disse que o programa do governo para a emigração tem "um conjunto de intenções e omissões" que demonstram "clara subalternização" da área na política externa portuguesa

"No domínio das comunidades portuguesas no estrangeiro, há um conjunto de intenções e de omissões muito preocupantes, que demonstram uma clara subalternização desta área no contexto global da nossa política externa", adiantou José Cesário.

Leia mais em Bom Dia.