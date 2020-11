Jovem português preso no Luxemburgo era procurado por assassínio em Portugal

Hoje às 13:27 Facebook

A polícia do Luxemburgo deteve recentemente um jovem de 22 anos que era procurado pelas autoridades portuguesas desde setembro de 2017. O homem é suspeito de um homicídio ocorrido em 2017 no concelho de Loures, distrito de Lisboa e acabou por ser detido no Luxemburgo, país onde se encontrava em fuga há três anos. Entretanto já foi extraditado para Portugal, indicou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.

Segundo as autoridades portuguesas, o indivíduo é suspeito de ter agredido violentamente até à morte em 2017 um homem de 28 anos, num confronto de grupos, em Loures. "Os factos ocorreram na noite de 10 de setembro de 2017, quando a vítima e os agressores se confrontaram na via pública, mercê de conflitos preexistentes relacionados com criminalidade grupal", pode ler-se no boletim informativo da PJ.

O agora detido e "um coautor, já em prisão preventiva, agrediram mortalmente a vítima, através da utilização de instrumentos de natureza contundente", segundo conta a PJ.

