Laboratório sino-português dedicado ao património cultural

Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade de Soochow, no leste da China, inaugurou o Laboratório Conjunto China-Portugal das Ciências de Conservação do Património Cultural, uma parceria com a Universidade de Évora e a Universidade Cidade de Macau.

Num comunicado, a universidade sublinha que o laboratório faz parte da iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota, e foi incluído em setembro pelo ministério chinês da Ciência e Tecnologia numa lista de projetos prioritários de cooperação internacional.

O laboratório vai funcionar em rede, com as três universidades a colaborar em projetos que vão desde o digital à conservação preventiva e sistemas de manutenção, disse António Candeias, vice-reitor da Universidade de Évora.

Leia mais em Bom Dia