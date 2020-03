Lares de idosos no Luxemburgo vão ter presença médica 24 horas por dia

Hoje às 14:40 Facebook

A informação foi divulgada pelo governo luxemburguês numa altura em que cerca de metade das 22 mortes associadas à Covid-19 no país ocorreram em lares de idosos.

Os lares de idosos do país vão passar a ter presença médica 24 horas por dia, com o objetivo de acompanhar todos os utentes, quer estejam ou não infetados com a Covid-19. Para fazer face à atual crise pandémica, o governo grão-ducal implementou várias medidas que visam limitar os movimentos dos cidadãos e, dessa forma, conter o vírus.

