Licença familiar no Luxemburgo pode ser alargada nos casos de jovens com deficiência

Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O texto, da autoria do ministro do trabalho luxemburguês, Dan Kersch, reconhece que a condição da hospitalização "cria situações injustas e difíceis de gerir para os pais destes jovens", já que muitas vezes, a sua situação não lhes permite ficar sozinhos em casa, embora pertençam ao grupo etário dos 13-18 anos.

A licença familiar extraordinária, criada no âmbito da atual crise pandémica, deverá ser alargada. Em causa estão os pais com filhos portadores de deficiência, dos 13 aos 18 anos de idade, mas que não estão hospitalizados. O projeto de lei que prevê o alargamento da medida de apoio também a estes encarregados de educação vai ser discutido esta quarta-feira, por videoconferência, pelos deputados da Comissão Parlamentar do Trabalho.

Leia mais em Contacto