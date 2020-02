Língua portuguesa ganha força em Timor

Hoje às 16:56 Facebook

Cerca de 60 formandos de várias instituições de controlo financeiro timorense receberam, esta quinta-feira, certificados de formação em língua portuguesa, para fins específicos, no âmbito de um programa cofinanciado por Portugal e pela União Europeia.

A entrega dos certificados, que decorreu no Centro Cultural Português em Díli, marcou o fim do primeiro de vários ciclos de formação em língua portuguesa com formandos de três instituições do Estado - Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC), Câmara de Contas (CC) e Inspeção Geral do Estado (IGE) - e de três organizações da sociedade civil.

