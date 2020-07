Língua portuguesa procura o seu espaço na Galiza

Hoje às 12:50 Facebook

A Associação de Docentes de Português na Galiza enviou esta semana uma carta a todos os candidatos às eleições regionais da região espanhola com propostas para "melhorar" o ensino do português naquela comunidade autónoma.

"Queremos partilhar [...] as nossas propostas e necessidades a respeito da promoção e alargamento do português nos centros [de ensino] públicos, de uma melhor qualidade do ensino da matéria e da necessária estabilidade laboral", escreve a associação que "aglutina o grosso dos professores" de português na Galiza.

A Galiza tem eleições para o parlamento regional este domingo, dia 12 de julho, depois de uma primeira data, no início de abril, ter sido adiada devido à pandemia de covid-19. A carta dirigida aos candidatos da consulta eleitoral defende, entre outras medidas, a realização "periódica" de campanhas institucionais (nas rádios, televisões, jornais e centros de ensino) de promoção da opção do português como língua estrangeira no ensino da comunidade autónoma.

