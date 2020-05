Livro de lusodescendente paga bolsa a estudantes nos Estados Unidos

Hoje às 15:11 Facebook

As receitas da venda do novo livro "Was that You?", lançado pela autora lusodescendente Angela Costa Simões, vão financiar a bolsa memorial Alexandre António da Costa Simões, direcionada a ajudar estudantes luso-americanos de nível universitário.

"A bolsa é especificamente para alguém que está a estudar a língua ou a cultura portuguesa" nos Estados Unidos, disse a autora, Angela Costa Simões, explicando que essa componente de legado da herança lusa "é algo muito importante" para a sua família.

A iniciativa foi estabelecida pelo Conselho de Liderança Luso-americano (PALCUS), a pedido da comunidade, em 2019, para honrar a memória do filho da autora, Alexandre, que morreu aos 9 meses de uma infeção invisível durante a sesta.

