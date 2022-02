Londres: portuguesa espantou ladrão aos empurrões e palavrões [vídeo]

Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma portuguesa estava numa loja a conversar com a funcionária, em Londres, quando um homem encapuçado tentou assaltar o estabelecimento. Não se deixando intimidar, a mulher enfrentou o assaltante.

O homem entrou, tirou aquilo que parecia ser um pau do seu casaco e ameaçou a mulher que estava ao balcão, pedindo-lhe o dinheiro da caixa e gritando para a cliente sair da loja. A portuguesa confrontou o assaltante, tentando impedi-lo. Puxou e empurrou o homem, com o objetivo de lhe tirar o pau da mão, mas acabou por cair no meio deste confronto, enquanto o insultava. No entanto, a sua persistência teve o efeito de fazer fugir o assaltante, surpreendido pela oposição.

Leia mais e veja o vídeo em Bom Dia