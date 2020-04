Luso-americana produz máscaras de forma solidária

Hoje às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A designer luso-americana Goretti Medeiros desenhou uma máscara protetora para profissionais de saúde e iniciou a sua produção em massa, em Los Angeles.

"A minha maior preocupação é fazer máscaras que forneçam a proteção apropriada às pessoas nas linhas da frente, porque as máscaras caseiras de algodão não devem ser usadas por médicos nem enfermeiros", reconhece Goretti Medeiros, designer técnica e engenheira têxtil há 25 anos e dona da loja online Rooster Camisa, que vende roupa e acessórios alusivos a Portugal. A luso-americana desenhou uma máscara com quatro camadas de tecido. A camada exterior é feita de polipropileno, permitindo "bloquear quaisquer gotículas", as duas no interior fazem a barreira e filtragem e a que contacta com a pele é macia para um uso mais confortável.

Leia mais em Bom Dia