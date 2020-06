Luso-americana que apresenta programa de culinária nos EUA concorre a estatueta Emmy

Hoje às 13:24 Facebook

A apresentadora de televisão luso-americana Maria Lawton, de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, concorre este ano a uma estatueta Emmy a nível regional - enquadrada na Nova Inglaterra -, na categoria "Program Host/Moderator" [Apresentador de televisão/Moderador]. O prémio da National Academy of Television Arts & Sciences é considerado o Oscar da indústria televisiva.

Com raízes na ilha de São Miguel, Maria Lawton é conhecida em Massachusetts, nos Estados Unidos, como autora do blogue "Azorean Green Bean" [Feijão-verde Açoriano], tendo já um livro publicado - "Azorean Cooking: From My Family Table to Yours" [Cozinha Açoriana: Da Mesa da Minha Família para a Sua].

A produção e realização da série de culinária "Maria's Portuguese Table" [A Mesa Portuguesa da Maria] - que ainda vai na primeira temporada e é transmitida pela rede PBS -, está a cargo da Cineasta Digital Productions. Os vencedores dos Emmy da sucursal de Boston/New England da National Academy of Television Arts & Sciences são anunciados dia 13 de junho.

