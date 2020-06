Luso-americanos em Nova Iorque preparam Dia de Portugal online

Hoje às 13:49 Facebook

Numa altura em que a comunidade portuguesa em Nova Iorque "está com a moral muito em baixo", uma associação prepara a celebração do Dia de Portugal online, revelou a presidente da instituição, a luso-americana Isabelle Coelho Marques.

A presidente da associação New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) afirma que a comunidade portuguesa de Nova Iorque sentiu um "grande impacto" da pandemia covid-19 e ficou "com a moral mesmo em baixo". A NYPALC vai reunir mensagens de apoio de celebridades, políticos portugueses e americanos e comunidade em geral, para transmitir, junto com performances de artistas, num evento vídeo, ao vivo no Facebook, para celebrar o dia 10 de junho.

O evento realiza-se ao vivo no próximo sábado, dia 6 de junho, na página de Facebook New York Portuguese, a partir das 18 horas, hora de Nova Iorque (23 horas em Lisboa) e vai ser retransmitido durante 24 horas no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. "Sabem que hoje somos a comunidade mais afetada com isto e acaba por ser uma iniciativa para levantar a moral", reconhece Isabelle Coelho Marques, mostrando-se muito grata pelos que apoiam a ideia e vão contribuir.

