Luso-americanos estão a sair dos estados tradicionais em direção à Florida e Texas

A população luso-americana nos estados tradicionais de emigração está a diminuir e regista-se um aumento nas comunidades na Florida, Texas e outros estados, segundo dados do ​​​​​​​American Community Survey citados pelo Conselho de Liderança Luso-Americano (PALCUS, na sigla inglesa).

"Os luso-americanos estão a deixar os estados tradicionais de assentamento", disse esta quinta-feira a investigadora Dulce Maria Scott, da Universidade de Anderson, Indiana, na apresentação do novo Índex Nacional do PALCUS. Califórnia e Massachusetts foram os mais afetados. Segundo os dados do American Community Survey que a investigadora citou, a Califórnia perdeu 35.604 luso-americanos entre 2010 e 2018, uma quebra de 10,5% no estado que reúne a maior concentração da comunidade portuguesa.

