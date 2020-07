Luso-canadiano vai espalhar 25 murais de Amália pelo mundo

Hoje às 14:36 Facebook

Um português a residir no Canadá pretende criar uma "aldeia global virtual" das comunidades portuguesas espalhadas nos vários cantos do mundo, um projeto que envolve a colocação de 25 murais dedicados à fadista Amália Rodrigues.

"O objetivo é criar uma comunidade virtual entre as comunidades portuguesas no mundo para comunicarmos virtualmente. Para partilharmos a nossa cultura", reconhece o empresário e escritor Herman Alves, 62 anos, radicado no Canadá há 50 anos.

Natural de Porto de Mós, em Leiria e a residir em Montreal, no Quebeque, Herman Alves lançou o projeto da colocação de 25 murais de Amália Rodrigues em várias cidades com grande representatividade da comunidade portuguesa. "Esperamos organizar na altura do Natal um concerto virtual, junto dos murais, com a contribuição de cada cidade", sublinha o luso-canadiano.

