Luso-iraniano de 15 anos deu que fazer à polícia suíça

Um jovem luso-iraniano, residente na Suíça, fugiu com um carro da família, esta segunda-feira à noite, do Valais, em direção a Yverdon-les-Bains. Depois de não acatar as ordens dos agentes da autoridade, acabou por ser detido.

Na segunda-feira à noite a polícia do cantão de Vaud, na Suíça, foi informada de que um menor de 15 anos que vive no Valais tinha fugido com um carro da família na direção de Yverdon-les-Bains. Avistado ao volante do carro, o jovem desobedeceu às ordens de paragem dos agentes da polícia. Depois fugiu através da cidade de Yverdon cometendo numerosas infrações graves e tendo inclusivamente chocado com um automóvel estacionado e atingido as cadeiras e mesas de uma esplanada.

