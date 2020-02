Hoje às 14:02 Facebook

O português trocou ​​​​​​​Paços de Brandão, no concelho de Santa Maria da Feira, pelo Luxemburgo, há 26 anos, e tornou-se agora no primeiro vereador luso de Differdange.

Paulo Aguiar, conselheiro comunal de Differdange, tomou hoje posse como vereador daquela autarquia do sul do país. A cerimónia teve lugar no Ministério do Interior, na presença da ministra da tutela, Taina Bofferding.

