Lusodescendente nos EUA conta tradições portuguesas em livro

A empresária lusodescendente Ângela Simões lançou um novo livro bilingue ilustrado para crianças dos seis aos 12 anos, no qual retrata a tradição das festas nas comunidades portuguesas nos Estados Unidos.

Com ilustrações da luso-americana Hélia Borges Sousa e tradução portuguesa do professor Diniz Borges, o livro intitula-se "Maria and Joao go to the Festa!" (A Maria e o João vão à Festa!) e está disponível na livraria online Amazon em formato papel. "Durante a minha infância quase todos os fins de semana íamos a uma festa", reconhece Ângela Simões, que foi rainha e aia das celebrações em vários anos e noutros levava bandeiras ou estandartes. "As festas foram uma grande parte da minha vida, tenho muito boas memórias", acrescenta a autora.

