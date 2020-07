Lusodescendente representa Luxemburgo na Procuradoria Europeia

Hoje às 13:09 Facebook

Gabriel Seixas é o nome do representante do Luxemburgo na recém-criada Procuradoria Europeia. Trata-se de um lusodescendente, de 38 anos, formado em Direito e Ciências Criminais pela universidade de Nancy, em França.

Antes de assumir o cargo europeu, Seixas era diretor-adjunto da célula de investigações financeiras luxemburguesa, membro da delegação luxemburguesa do grupo de ação financeira e do comité de prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo. Gabriel Seixas começou a carreira no escritório de advogados luxemburguês Arendt & Medernach.

A Procuradoria Europeia é um projeto lançado pela ex-comissária europeia luxemburguesa Viviane ​​​​​​​Reding, que considerou que foi graças ao impulso dado pelo Luxemburgo à ideia, e sobretudo ao dinamismo de Félix Braz, também lusodescendente, e então ministro da Justiça do Grão-Ducado, que a Procuradoria Europeia existe.

