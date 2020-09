Lusodescendente transformou a aldeia dos pais com obras de artistas de todo o mundo

Hoje às 18:32 Facebook

Tiago Martins, um jovem engenheiro lusodescendente, que reside em Paris - cidade onde nasceu -, transformou a pequena aldeia de Barrenta, no ​​​​​​​concelho de Porto de Mós, de onde são originários os pais, numa "Aldeia Artística" com obras de arte urbana de quase uma centena de artistas do mundo inteiro.

Barrenta é uma aldeia pequena da freguesia de Alvados-Alcaria. "Deve ter 30 a 40 habitantes" explica numa entrevista "live" ao LusoJornal, a uns 10 km da sede do concelho, e a 30 km de Leiria. "Já foi maior" diz Tiago Martins. "Nos anos 70 devia ter uns 200 habitantes" mas entretanto houve a desertificação do interior e a emigração, essencialmente para França e para a província do Québec, no Canadá.

