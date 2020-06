Lusodescendentes que não passem o BAC este ano vão ter novas regras para acesso ao Ensino Superior português

Hoje às 16:09 Facebook

Os estudantes lusodescendentes que não passem o BAC (diploma recebido através de um exame no fim do ensino secundário, em França) este ano - excecional por causa da pandemia de covid-19 -, vão poder beneficiar de medidas excecionais no concurso de acesso às instituições ensino superior portuguesas para o próximo ano letivo.

De acordo com um comunicado do conselho de ministros da semana passada, foi aprovado, na generalidade, um decreto-lei que prevê um regime excecional de acesso ao ensino superior para os estudantes internacionais, oriundos dos sistemas de ensino secundário onde, devido à pandemia da covid-19, não se realizem exames finais este ano. "A emergência de saúde pública de âmbito internacional suscitada pela pandemia de covid-19 determinou a adoção de medidas visando a contenção e mitigação da crise pandémica e, na sequência dessas decisões, em diversos sistemas de ensino estrangeiros e internacionais foram aprovadas alterações excecionais às condições de conclusão do ensino secundário", justifica o Governo, em comunicado.

Na Europa, para além da França, também o Reino Unido e a Suíça estão entre alguns dos países que optaram pela suspensão das provas de avaliação de âmbito nacional de conclusão do secundário.

