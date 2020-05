Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A companhia aérea luxemburguesa Luxair anunciou que os seus voos serão retomados já no próximo mês.

Aos poucos, as companhias aéreas começam a retomar a atividade. Desta vez, a Luxair anunciou que pretende tirar a frota de terra já a partir do início do mês de junho. Em comunicado, a companhia aérea do Luxemburgo garante ainda que está a trabalhar "em cooperação direta com as autoridades oficiais de cada um dos destinos".

Leia mais em Contacto