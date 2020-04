Hoje às 14:45 Facebook

A companhia aérea luxemburguesa confirmou, esta segunda-feira, que vai remotar os seus voos a 30 de maio.

"A saúde e a segurança dos nossos passageiros e do nosso pessoal são sempre a nossa principal prioridade. Por isso, decidimos suspender temporariamente as nossas atividades da Luxair & LuxairTours até 29 de maio inclusive", anunciou a companhia aérea, numa nota publicada no seu portal da internet.

