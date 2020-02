O amor era a única coisa que Américo e Isaura tinham para escapar à miséria

Hoje às 16:19 Facebook

Uma paixão proibida, uma pobreza insuportável, a fuga a salto em 1968 e a discriminação à chegada ao Luxemburgo. No combate por uma vida digna, dois emigrantes portugueses tinham uma única arma: o amor.

A família de Américo Bronze, hoje com 76 anos, nunca aceitou bem aquele namoro. Pois se Isaura vinha de uma família mais pobre e não tinha feito mais do que a terceira classe, por que raio se embeiçaria um rapaz com o sétimo ano por ela? "A verdade é eu andava há meses a namoriscá-la", conta o homem, na sua casa em Dudelange, noo Luxemburgo. "Sempre que ela ia buscar água à fonte eu corria para ir de galanteio. Um dia pedi-lhe namoro e ela disse que sim. Quando contei aos meus pais, eles puseram-me fora de casa."

