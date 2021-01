Luxemburgo: a partir de sexta-feira é obrigatório teste negativo para quem chega de avião

Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir da próxima sexta-feira, dia 29 de janeiro, todos os viajantes que chegam ao Luxemburgo de avião vão ter de apresentar um teste negativo à covid-19, que tem de ter validade inferior a 72 horas. A medida vai ser válida até 28 de fevereiro.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciaram novas medidas de controlo da pandemia aplicadas às pessoas que entram no Luxemburgo por via aérea. Ao aterrar no Grão-Ducado, pode apresentar o resultado de um teste PCR ou de um teste rápido, anunciou o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.

Leia mais em Contacto