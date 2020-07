Luxemburgo: dossiês de pensões pendentes estão a resolver-se

Hoje às 13:33 Facebook

Depois de muitas reclamações, reuniões de esclarecimento, e de em abril de 2019 terem sido organizadas permanências para ajudar profissionais portugueses com carreiras contributivas no Luxemburgo e em Portugal, este ano foi colocada na Embaixada de Portugal no Grão-Ducado uma técnica da Segurança Social para fazer avançar os dossiês e dar apoio noutros aspetos nesse domínio.

"Os cidadãos portugueses residentes no Luxemburgo podem agora fazer uma marcação para atendimento presencial pela adida, todos os dias de manhã", diz o Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, que acrescenta ter tido de travar uma batalha com os serviços do Instituto da Segurança Social para garantir um atendimento permanente. "A pessoa enviada de Lisboa atende de manhã e faz trabalho de «back-office» de tarde", ao contrário do que acontece noutros países onde o atendimento é mais limitado.

