Luxemburgo vai adotar novos testes que ditam o fim do confinamento

Em breve, a população luxemburguesa vai começar a ser testada com os novos testes sanguíneos, tidos como a chave para abrir a porta do isolamento em casa.

O Luxemburgo vai ser um dos primeiros países do mundo a realizar testes sanguíneos entre a população para determinar a imunidade face à Covid-19. As análises vão ser determinantes para a saída do confinamento, o que não será possível para já, como alerta o governo.

Contudo, em breve, os novos testes sanguíneos vão ser testados numa amostra da população do Grão-Ducado, como já anunciou a ministra da Saúde, Paulette Lenert. Se demonstrarem ser bastante eficazes, vão ser utilizados, em grande escala, para saber quem pode sair do confinamento e regressar ao trabalho.

