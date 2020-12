Luxemburgo: enfermeira portuguesa foi a primeira a ser vacinada contra a covid-19

Hoje às 13:24 Facebook

A enfermeira chefe Catarina Fernandes e o enfermeiro Kevin Nazzaro , ambos do Centre Hospitalier do Luxembourg , vão ficar para a história do Luxemburgo como os primeiros residentes a receber a vacina contra a covid-19.

Uma nova fase importante contra a pandemia da covid-19 começa esta segunda-feira no Luxemburgo, com o início da vacinação da população.

Catarina Fernandes é a enfermeira chefe do Serviço Nacional de Doenças infeciosas do Centre Hospitalier do Luxembourg (CHL), serviço que recebe os doentes de covid-19, uma infeção grave respiratória contagiosa. Esta enfermeira e o enfermeiro Kevin Nazzaro foram as primeiras pessoas no Grão-Ducado a receberem a vacina contra a covid-19.

