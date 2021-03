Luxemburgo: Findel continua a exigir PCR negativo até 15 de maio

Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos até 15 de maio mantém-se a obrigatoriedade da apresentação do teste PCR negativo para aterrar no aeroporto de Findel, no Luxemburgo, depois de o Governo ter decidido alargar o prazo da medida que tem como objetivo central desencorajar as deslocações não essenciais, para travar a propagação das recentes e mais infecciosas variantes da covid-19.

Em termos concretos, qualquer pessoa com 6 anos ou mais que chegue ao Grão-Ducado por via aérea deve ter um teste negativo com menos de 72 horas. Uma medida que se aplica "independentemente da nacionalidade", sublinha o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde, numa declaração publicada esta segunda-feira à noite.

O teste PCR deve ser realizado por um laboratório de análises médicas "ou qualquer outro órgão autorizado para este fim". O resultado pode ser apresentado em papel ou em formato eletrónico.

Leia mais em Contacto