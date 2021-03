Luxemburgo: português desesperado com fuga do filho de 14 anos

Hoje às 13:35 Facebook

Tudo terá acontecido porque Francis Fonseca tirou o telemóvel ao filho como castigo, diz o português a viver no Luxemburgo. Wilson desapareceu na passada sexta-feira, dia 12 de março, e o pai só o quer encontrar.

"Dava a vida pelo meu filho. Estou a sofrer", reconhece Francis Fonseca, que todos os dias contacta a polícia do Luxemburgo para saber se tem novidades sobre o paradeiro do seu filho Wilson, de 14 anos, que fugiu sexta-feira à tarde, dia 12 de março, do foyer do Grund, no momento em que o pai o ia levar para casa.

