Luxemburgo: português arrisca prisão após ser multado 20 vezes por excesso de velocidade

António P. não tinha cartão de condução válida, mas mesmo assim conseguiu ser multado 20 vezes em seis meses, por excesso de velocidade, entre julho de 2016 e janeiro de 2017. Na maioria das vezes, o português emigrante no Luxemburgo foi apanhado pelos radares no final da A4 em Merl.

O português deixou expirar a validade do título de condução, por mais de 60 dias, e não a foi renovar. Nem as primeiras multas o levaram a tratar do assunto, continuando a conduzir, várias vezes em excesso de velocidade. No total, António P., residente na capital do Luxemburgo, pagou 12.500 euros em multas. No final de tanta reincidência e continuando com a carta de condução caducada, foi levado a tribunal.

