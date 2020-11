Luxemburgo: processo do homicídio de Ana Lopes retomado esta terça-feira

Hoje às 12:49 Facebook

Arranca esta terça-feira no Tribunal da Comarca da cidade do Luxemburgo, a segunda parte do julgamento do homicídio da portuguesa Ana Lopes.

O processo tinha sido interrompido no mês de abril devido à crise sanitária. O antigo companheiro de Ana Lopes, que foi brutalmente assassinada há quase quatro anos, nega ter sido o autor do crime.

A portuguesa de 25 anos foi dada como desaparecida a 15 de janeiro de 2017, em Bonnevoie, bairro na capital do Grão-Ducado. Dois dias após o alerta de desaparecimento, o carro da jovem foi localizado em território francês, em Roussy-le-Village, perto da fronteira com o Luxemburgo.

