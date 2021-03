Luxemburgo: proprietário de hotel condenado por explorar trabalhadores

Hoje às 16:19 Facebook

O proprietário do grupo hoteleiro suspeito de explorar trabalhadores portugueses e brasileiros, em Vianden e Ingeldorf, foi condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa e a uma multa de 15 mil euros. A confirmação foi feita pelo porta-voz da procuradoria do Luxemburgo, Henri Eippers.

A decisão do tribunal de primeira instância foi proferida na quinta-feira e refere-se apenas a factos cometidos entre 2012 e 2013. O dono do grupo hoteleiro foi acusado de "falsificação de documentos, extorsão, uso público de nome falso, difamação e vários crimes contra o código de trabalho (trabalho clandestino, etc.)". Já a mãe, que dava o nome no papel como gestora das empresas do grupo, foi absolvida.

