Luxemburgo: quem pode ajudar os portugueses em situação difícil?

Há cada vez mais portugueses afetados pela crise da pandemia no Luxemburgo, vendo-se, de repente, sem emprego, com dificuldades para pagar o alojamento ou mesmo em situações de necessidade de ajuda alimentar. Onde devem os imigrantes procurar apoio? O novo guia da Embaixada de Portugal dá as respostas.

Consciente dos problemas e do desconhecimento de muitos portugueses sobre as instituições oficiais e organismos onde se devem dirigir ou procurar apoio a Embaixada de Portugal acaba de lançar o "Guia para os portugueses emigrantes em situação de risco provocada pela pandemia da covid-19".

No manual incluem-se contactos e endereços dos apoios existentes ao nível da habitação, desemprego, alojamento e ajuda alimentar, educação e assistência psicológica. Este foi distribuído pelas associações portugueses no Grão-Ducado e por outros organismos.

