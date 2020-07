Luxemburgo: vai viajar? Tudo o que precisa de saber

Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

As fronteiras no espaço europeu abriram de forma generalizada a 1 de julho, mas nem por isso as viagens ocorrem com a mesma liberdade anterior à pandemia. Várias restrições mantêm-se e outras vão sendo levantadas ou adicionadas, conforme a evolução do vírus nos diferentes países. Se vai viajar ou está a pensar planear férias fora do Luxemburgo, importa saber quais as condições colocadas nos diversos destinos.

Com o aumento do número de casos de covid-19, o Grão-Ducado tem sido incluído na lista das zonas de risco de vários estados, alguns deles fronteiriços, como é o caso da Alemanha. Esta semana, o país vizinho anunciou que vai impor testes de rastreio à covid-19 aos viajantes que provenham de regiões de alto risco, onde se inclui o Luxemburgo.

Até agora, os que regressassem de qualquer um dos países considerados de risco deviam observar uma quarentena de 14 dias, a menos que o teste fosse negativo. A partir da próxima semana, vão começar a ser feitos testes de rastreio. Já noutro país vizinho, a Bélgica, o Grão-Ducado está listado como "zona laranja", mas não há propriamente restrições. É apenas recomendada uma quarentena de 14 dias e um teste à covid-19, embora não sejam obrigatórios.

Leia mais em Contacto