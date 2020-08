Macau lança sistema de apoio aos alunos que estudam em Portugal

Hoje às 14:15 Facebook

O Governo de Macau anunciou esta semana que vai lançar um sistema de registo, a partir desta terça-feira, para ajudar os alunos que estudam no ensino superior em Portugal e que podem necessitar de apoio para iniciar os estudos no recomeço do ano letivo.

A medida é justificada pelo facto de as autoridades terem "recebido pedidos de ajuda sucessivos de estudantes de Macau e dos seus encarregados de educação", num momento que "a situação epidémica em Portugal ainda não melhorou", adiantou em conferência de imprensa o representante da Direção dos Serviços do Ensino Superior, Chan Iok Wai.

