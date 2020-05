Macau reabre escola portuguesa

Hoje às 12:38 Facebook

Das várias escolas portuguesas nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, apenas em Macau foram retomadas as atividades presenciais, de acordo com fonte do Ministério da Educação. As restantes escolas portuguesas continuam dependentes dos estados de emergência locais.

As escolas portuguesas funcionam em Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Macau e Timor-Leste. Destas, apenas a Escola Portuguesa de Macau reiniciou as atividades presenciais, no dia 4 de maio, para alunos do ensino secundário, e no dia 11 de maio, para alunos do 3.º ciclo do ensino básico. No dia 25 de maio terão reinício as aulas para os 4.º, 5.º e 6.º anos e no dia 1 de junho para os 1.º 2.º e 3.º anos de escolaridade, segundo a fonte do Ministério da Educação português.

Relativamente às outras escolas, a mesma fonte explicou que "o calendário de abertura de aulas presenciais dependerá do eventual levantamento dos estados de emergência pelos governos locais".

