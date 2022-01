Mãe e filha de quatro anos da Póvoa morrem em acidente no regresso a França

Ana Trocado Marques Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 42 anos e a filha de quatro morreram, na terça-feira, num violento acidente, quando regressavam a França depois de umas mini-férias de Natal em Portugal. A filha mais velha, de 12 anos, está em estado grave.

Alexandra Martins Galante era viúva e natural de Amorim, Póvoa de Varzim. Tinha vindo com as duas filhas passar as festas a Portugal. Na terça-feira, no regresso a França, o carro onde as três seguiam despistou-se, entrou por um jardim dentro e acabou por chocar violentamente contra uma árvore de grande porte.

Apesar de todas as tentativas de reanimação das equipas de socorro, Alexandra e a filha mais nova, de apenas quatro anos, tiveram morte imediata. A filha mais velha foi projetada do carro, sofreu múltiplas fraturas e um traumatismo craniano e está agora internada em estado grave no hospital de Bordéus.

O acidente ocorreu às 14.30 horas em Lubbon, no sudoeste de França. As três estavam a cerca de uma hora do destino, Le Passage.