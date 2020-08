Mais de metade dos candidatos portugueses receberam residência permanente no Reino Unido

Hoje às 13:16 Facebook

Mais de metade dos candidatos portugueses receberam autorização de residência permanente no Reino Unido no âmbito do Sistema de Registo de Cidadãos da União Europeia (UE) aberto na sequência do Brexit, de acordo com o relatório trimestral.

Das 271.210 candidaturas de portugueses processadas pelo Ministério do Interior britânico até 30 de junho, 192.980 (60%) receberam o título permanente ("settled status"), atribuído quando as pessoas estão há pelo menos cinco anos no país, e 103.400 (38%) o título provisório ("pre-settled status") porque chegaram há menos de cinco anos. Porém, 4.820 (1,8%) foram recusadas, retiradas ou consideradas inválidas.

Estes números comparam-se com um total de 3.463 milhões de candidaturas processadas, das quais 1,984 milhões (57%) receberam estatuto permanente, 1,427 milhões (41%) estatuto provisório e 51.320 (1,5%) rejeitadas ou invalidadas.

