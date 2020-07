Mais 24 portugueses repatriados da Venezuela

Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Vinte e quatro portugueses foram repatriados, este sábado, da Venezuela, país onde ficaram retidos devido à pandemia da covid-19, avançaram fontes diplomáticas.

"Foram repatriados num voo da Plus Ultra, organizado pela Espanha, que partiu com mais 376 passageiros a bordo, europeus de diferentes nacionalidades", explicou uma das fontes. O voo, deveria ter partido do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a 28 quilómetros a norte da capital, pelas 17 horas locais (22 horas de sábado em Lisboa), mas registou "um atraso de mais de cinco horas e 45 minutos".

Entre os portugueses, de acordo com fontes diplomáticas, encontram-se sete cidadãos oriundos da Madeira, que vão ter que viajar depois de Madrid para Lisboa e para o Funchal, devendo submeter-se novamente a testes da covid-19 e, se necessário, fazer quarentena.

Leia mais em Bom Dia