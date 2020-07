Marca portuguesa chega ao calendário da Semana da Moda de Paris

Hoje às 13:11 Facebook

A marca nacional Ernest W. Baker, cofundada pela dupla Inês Amorim e ​​​​​​​Reid Baker, vai desfilar no calendário oficial da Semana de Moda de Paris que, este ano, se vai realizar entre 9 e 13 de julho, sobretudo em meio digital.

"Para nós é aquilo que sempre trabalhámos para conseguir, porque é uma audiência muito grande. Toda a indústria mundial de moda vê e está atenta a Paris", reconhece Inês Amorim. Trata-se da primeira vez que uma marca nacional chega ao calendário oficial do evento, indo além de manifestações paralelas, desfilando ao lado de marcas como Louis Vuitton, Ungaro ou Hermès, destacam os responsáveis.

Devido à pandemia de covid-19, a Semana da Moda de Homem primavera/verão 2021 vai ser atípica, com grande parte dos desfiles a acontecer na internet. A marca nacional optou por uma apresentação vídeo para a estreia, que vai vai decorrer às 11 horas da manhã do dia 10 de julho, e deverá ser difundida no site da Semana da Moda, estando depois disponível noutras plataformas.

