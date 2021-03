Marcelo acompanha de perto caso de português detido na Grécia

Hoje às 14:22 Facebook

O Presidente da República reuniu-se com familiares e com o representante legal em Portugal de um motorista português que, desde janeiro, está detido preventivamente na Grécia, por terem sido encontrados imigrantes ilegais no camião que conduzia.

A reunião foi diivulgada esta quarta-feira, dia 24 de março, através de uma nota no site oficial da Presidência da República na Internet. De acordo com a nota, "o Presidente da República teve a oportunidade de transmitir informação entretanto recebida da embaixada portuguesa em Atenas, dando conta de que o Ministério Público grego, ao pronunciar-se sobre o recurso relativo à prisão preventiva de Luís Marques, afirmou que o detido poderá ser libertado mediante pagamento de caução, ficando a aguardar julgamento em liberdade".

