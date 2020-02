Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma associação de ex-combatentes da guerra colonial no Canadá estabeleceu uma parceria com a marinha canadiana para "incentivar os lusodescendentes a ingressar naquela força e a beneficiarem das vantagens".

"Nós somos um povo do mar, descobridores do mundo. Porque não dar a continuidade da nossa história aos nossos jovens?", referiu o presidente da Associação do Ontário dos Ex-Combatentes do Ultramar-Núcleo de Toronto, Armando Branco, de 74 anos.

Leia mais em Bom Dia