Memorial português da I Guerra Mundial em cemitério francês está em perigo de ruir

O monumento português do Cemitério Est de Boulogne-sur-mer, em França, está em vias de ruir, por isso necessita de uma intervenção rápida e de uma restauração.

A parte de cima do monumento português do Cemitério Est de Boulogne-sur-mer, em França apresenta aberturas e buracos e até um arbusto já cresce no memorial. Por baixo da cúpula formaram-se estalactites que vão crescendo com as infiltrações de água.

Numa altura em que Portugal anuncia uma vontade de também alargar a Boulogne-sur-mer a Temporada Cruzada Portugal França, um evento cultural organizado entre os dois países, a situação atual do monumento português não dignifica a imagem de Portugal nem a memória dos 44 soldados que estão sepultados no cemitério.

