Miguel Silva: "Os portugueses no Luxemburgo relatam mais stress e ansiedade no quotidiano"

A pandemia trouxe ansiedades e medos aos portugueses no Luxemburgo. Estas são as primeiras conclusões de um estudo sobre as consequências psicológicas da covid-19 na comunidade lusa, realizado pelo psicólogo Miguel Silva.

Permitir e aceitar, estas são as duas palavras-chave nesta pandemia para conseguir controlar ansiedade, declara o psicólogo Miguel Silva com consultório em Troisvierges. Perante a destabilização na vida quotidiana gerada pela pandemia este português decidiu estudar as consequências da covid-19 na comunidade portuguesa do Luxemburgo, como forma de poder colmatar as necessidades dos portugueses residentes no país.

