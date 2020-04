Milhares de portugueses regressaram em voos que transportam ajuda

Hoje às 14:36 Facebook

Milhares de portugueses têm regressado ao país de origem devido à Covid-19, tendo o seu transporte sido assegurado pelas companhias aéreas TAP, EuroAtlantic e Hi Fly, que também têm transportado carga humanitária e material de combate à pandemia. De acordo com a contabilidade das companhias, o número de portugueses que regressaram é cerca de seis mil, já depois dos condicionamentos do espaço aéreo.

Fonte da TAP Air Portugal avançou que a transportadora aérea já realizou 14 voos para trazer de volta a casa os portugueses que se encontravam retidos nos países africanos de língua portuguesa. Ao todo, "foram disponibilizados mais de 4000 lugares para que os portugueses que estavam em Luanda, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau e S. Tomé e Príncipe pudessem regressar a Portugal", revela a mesma fonte.

