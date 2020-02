Ministra sul-africana elogia comunidade portuguesa

Hoje às 16:06 Facebook

A ministra das Relações Internacionais e Cooperação sul-africana, Naledi Pandor, disse que Pretória quer reforçar cooperação bilateral e que os portugueses na África do Sul são exemplo da diversidade e união que Pretória quer promover no mundo.

"Na África do Sul, temos a terceira maior comunidade portuguesa no mundo, a seguir ao Brasil e a França, e nós valorizamos os portugueses neste país, como sul-africanos, devido à sua contribuição, mas mais importante do que isso, porque são exemplo dos nossos valores e princípios de um país unido na sua diversidade e na diversidade do nosso povo", afirmou Naledi Pandor, antes de iniciar um almoço de trabalho, em Pretória, com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva.

