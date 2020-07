Montalegre vai acolher encontro de investidores da diáspora

Hoje às 13:48 Facebook

O 6º Encontro de Investidores da Diáspora vai realizar-se em Montalegre, presumivelmente em 2022, depois do repto lançado pelo Presidente da Câmara local, que foi aceite pela Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Na semana passada, o autarca Orlando Alves, de Montalegre, no distrito de Vila Real, desafiou a governante a realizar, naquela localidade, uma edição do Encontro de Investidores da Diáspora, durante a assinatura de protocolos relativos à criação dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes do Alto Tâmega e Barroso.

Berta Nunes explicou que a 5.ª edição do evento vai decorrer em julho de 2021 no município de Ourém, no distrito de Santarém, mas concordou que a edição seguinte se realize em Trás-os-Montes, em 2022.

