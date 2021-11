Morte de emigrante no Luxemburgo encontrado na Figueira da Foz está a ser investigada

Hoje às 14:20 Facebook

A macabra descoberta já remonta a 5 de agosto deste ano. O corpo de um homem português residente no Luxemburgo foi encontrado no rio Mondego, perto da Figueira da Foz, em Portugal. Mas só três meses depois foi lançado um apelo a testemunhas pela polícia luxemburguesa.

No relatório desta terça-feira, as autoridades apelam a testemunhas do caso que já está a ser investigado pelo Ministério Público luxemburguês. A polícia pede a quem tenha estado na Figueira da Foz entre 2 e 5 de agosto deste ano, e que esteve perto do rio Mondego e avistou algo que poderá estar relacionado com a morte do português, para contactar as autoridades

