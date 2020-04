Morte de luso-americano com Covid-19 emociona a América

Hoje às 15:55 Facebook

A morte de Jonathan Coelho, vítima da Covid-19, está a emocionar os Estados Unidos e até o mundo, e a sua história a preencher páginas de jornais e espaço em canais de televisão da América à Austrália. Tudo porque, de acordo com Katie, esposa do luso-americano, um dia antes de ser entubado, Jonathan deixou uma mensagem para a família escrita no telefone.

Jonathan Coelho esteve 28 dias hospitalizado, vinte deles ligado a um ventilador, acabando por perder a luta contra a doença. O luso-americano deixa mulher e dois filhos menores, um com 2 anos e outro com 10 meses. A esposa Katie conta que, um dia antes de ser entubado, Jonathan deixou uma mensagem escrita no telefone, dirigida à si e aos dois filhos.

Neto de emigrantes portugueses do distrito da Guarda - Alberto e Assunção Coelho - o jovem luso-descendente, de 32 anos, faleceu vítima de complicações cardíacas provocadas pela Covid-19. Era funcionário há uma década do Estado de Connecticut, e afecto ao Tribunal de Danbury, apesar de viver na vizinha vila de Bethel.

